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Salihli’de mehterli keşkek festivali

Manisa’nın Salihli ilçesi Kemer Mahallesi’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Keşkek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Mehterli festivalde kazanlarda pişirilen ve geleneksel yöntemlerle dövülen keşkekler, davetlilere ikram edildi.

MANİSA 20.09.2021, 12:02
Salihli’de mehterli keşkek festivali

Manisa’nın Salihli ilçesi Kemer Mahallesi’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Keşkek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Mehterli festivalde kazanlarda pişirilen ve geleneksel yöntemlerle dövülen keşkekler, davetlilere ikram edildi.

Kemer Mahallesi Muhtarı İrfan Çiğdem ve Tertip Komitesi öncülüğünde bu yıl 4.kez düzenlenen festivalde, mehter konseri etkinliğe ayrı bir renk kattı. Salihli Belediyesi’nin geleneksel ve kültürel etkinliklere her zaman destek olduğunu ifade eden Başkan Kayda, bu yıl 4.’sü düzenlenen Keşkek Festivalinin hayırlı olması dileğinde bulundu. 500 yıllık tarihe sahip olan Kemer Mahallesine bütün belediye hizmetleri götürdüklerini belirten Başkan Kayda, “Geleneklerimizi ve kültürümüzü yaşatan bu tür etkinlikler çok önemlidir. Keşkek bizim geleneğimizde önemli bir yere sahip. Gelenek ve göreneklerimizi yeni nesillere aktarmak için belediye olarak bu tür kültürel etkinliklere destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Salihli Halk Oyunları Derneği (SAHOYDER) gösteri ve mehteran konserinin ardından protokol üyeleri geleneksel yöntemle keşkek dövdü. Çevre il ve ilçelerden festivale katılan davetlilere keşkek ikram edildi.

Kemer Mahallesi dışında yaşayan köylülerin bir araya getirilmesi amacıyla yapılan etkinliğe Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

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