Salihli’de kursiyerler, katılım belgelerini aldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Pilavtepe Camisinde düzenlenen Kur’an kursuna katılan kursiyerlere düzenlenen törenle katılım belgeleri takdim edildi.

Pilavtepe Cami’nde Kur’an Kursu öğreticisi Canan Ekinci tarafından verilen ve yaklaşık 8 ay süren kurs sonunda katılımcılara katılım ve takdir belgeleri takdim edildi.

Programa Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Şube Müdürü Yaşar Güç ile kursiyerler katıldı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Adem Karakelebek “Kur’an Kursu öğreticisi Canan Ekinci öncülüğünde gerçekleştirilen Kur’an’ı Kerim ve Dinî Bilgiler Kursu’nda 15 kursiyerimiz 8 aylık eğitim süreçlerini başarıyla tamamladılar. İslamiyet’in ilime verdiği öneme istinaden öğrenmenin de yaşı yok. Kursumuza katılım sağlayan kursiyerlerimiz başta olmak üzere, kurs öğreticisi Canan Ekinci hocamızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz”