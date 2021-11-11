Salihli’de kırmızı ışıkta geçenler drone ile tespit edildi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri tarafından E96 karayolu üzerinde yapılan denetimde başta kırmızı ışık ihlali olmak üzere, emniyet kemeri takmayan, hız sınırını aşan ve cep telefonu ile konuşan kişiler drone ile tespit edilerek ceza yazıldı.

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekiplerince, İzmir-Ankara E96 Karayolunda drone destekli denetim gerçekleştirildi. Durasıllı Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen drone ile havadan yapılan denetim de kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan, emniyet şeridi ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi kural ihlali yaptıkları belirlenen araçlar 200 metre ileride yapılan çevirmede durdurularak sürücüleri hakkında cezai işlem uygulandı.

Amaçlarının meydana gelen kazaları en aza indirmek olduğunu belirten Bölge Trafik Amiri Nedim Uslu “Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek, trafik denetimlerinin etkin, sürekli ve yoğun şekilde yürütülerek trafik güvenliğini artırmak amacıyla drone destekli denetimlerimiz devam edecek” dedi.