Salihli’de kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın Salihli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan mahalle ve yayla yolları, Salihli Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Salihli’de hafta sonu başlayan ve şiddetini iyice artıran kar yağışı, özellikle ilçeye bağlı yüksek kesimlerdeki yayla yollarını ulaşıma kapadı. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı çalışmalar sonrasında Bahçecik Mahallesinde aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, bir taraftan yolları açarken, diğer taraftan hayvanlarını otlatmak için çıktıkları yaylada mahsur kalan vatandaşlara da yardım elini uzattı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yolların ulaşıma açık kalması için belediye ekiplerinin mesai gözetmeden çalıştıklarını söyledi.