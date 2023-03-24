Salihli’de kahvehaneler sahura kadar açık olacak

Manisa’nın Salihli ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla kahvehaneler sahura kadar açık olacak.

Kararın Salihli Belediyesi encümeni tarafından alındığını belirten Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hakan Yerli, “Üyelerimiz için yaptığımız girişimler neticesinde, belediye ile yaptığımız müracaatlar karşılık buldu. Kahvehanelerimizin Ramazan’da gündüz olmayan işlerini sahur vaktine kadar ifa etmeleri için gerekli izinler alındı. Kahvelerimiz sahura kadar açık olacak” dedi.

Kararın kahveci esnafına hayırlı olmasını dileyen Yerli, “Verilen izinlerin yerinde kullanılması, çevreye rahatsızlık verilmemesi, kendi ekmeğimizi çıkarırken başkalarının huzurunu kaçırmamak kaydıyla bu izinler verilmiştir. Üyelerimin de bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. İnşallah sağlık içerisinde, hep beraber bu Ramazan ayını geçiririz” diye konuştu.