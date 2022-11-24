Salihli’de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla; “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Kaymakam Sağlam toplantıda, şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması için paydaş kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının topyekûn mücadele ile iş birliği içinde çalışmalar yapmasına, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli şekilde çalışması ve iş birliğinin devam ettirilmesine karar verildiğini, ayrıca yapılması gereken öncelikli çalışmalar, dikkat edilmesi gereken hususlara dair görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Cumhuriyet Savcısı Sinan Oğur, Aile Mahkemesi Hakimi Esra Zolan Tok, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Adli Destek ve Mağdur Hizmet Uzmanı Cansu Başaran katıldı.