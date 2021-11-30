Salihli’de jandarma personeli İHA-1 pilot ehliyeti aldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği Proje Ofisince Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli personel için hazırlanan ve Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırıma Merkezi tarafından verilen eğitim sonunda, SHGM onaylı insansız Hava Aracı (İHA)-1 kullanım eğitici eğitimini tamamlayan jandarma personeline sertifikaları verildi. Sertifikaları ise Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam verdi.

Eğitime Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin yanı sıra, Manisa Jandarma Komutanlığı, Demirci Jandarma Komutanlığı, Gördes Jandarma Komutanlığı, Turgutlu Jandarma Komutanlığı, Köprübaşı Jandarma Komutanlığı, Adala Jandarma Karakol Komutanlığı, Poyrazdamları Jandarma Komutanlığı, Sart Jandarma Karakol Komutanlığı personellerinden olmak üzere otuz personel katıldı. Eğitim, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nce Öğretim Üyesi Dr. Tolga Şentürk ve Öğretim Görevlisi Can Serkan Tuncay tarafından verildi.

Düzenlenen sertifika törenine Kaymakam Sağlam’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve sertifika verilen Jandarma personeli katıldı.

Eğitim aşamasının son gününe katılan Kaymakam Sağlam, programda İnsansız Hava Aracı (İHA)-1 eğitimi alarak ehliyet almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi.