Salihli’de İstanbul’un fethinin 570. yılı kutlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çağ kapatıp çağ açan kutlu şehir İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan program Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Abdullah Çetin yaptı. Çetin, İstanbul’un fethinin dünya tarihine kesin ve silinmez damgasını vurmuş bir zafer olduğunu söyledi.

Programda öğrenciler tarafından İstanbul’u anlatan şiirler okurken, ayrıca İstanbul’un fethi konulu tiyatro oyununu sergiledi.

Program sonunda Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, gösteriyi hazırlayan Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Müftü Adem Karakelebek ile davetliler katıldı.