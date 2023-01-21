Salihli’de ıspanak üretimiyle ilgili toplantı yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çiftçilere yönelik ıspanak üretimi konusunda toplantı düzenlendi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk’ün başkanlığında Salihli’de Ispanak üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda toplantı gerçekleştirildi. Salihli Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda tüm sektör paydaşları, İl ve İlçe Müdürlüğümüzden konu sorumlusu teknik personeller ıspanak konusundaki sorunlar ve çözüm önerilerini konuştu. Üreticilerden gelen talepler değerlendirildi.

Toplantıya, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr.Defne Bacınoğlu, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ile İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik personeller, bayiler ve üreticiler katıldı.