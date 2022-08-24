Salihli’de işçi maaşlarına ikinci zam

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ailesini geçindirmek için emek harcayan Belediye çalışanlarına, ekonomik artışlar karşısında korumak amacıyla ek sözleşme zammı verdi. Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde, Salihli Belediyesi Personel A. Ş. bünyesinde çalışan sürekli işçiler ile kadrolu işçileri kapsayan ek sözleşme, Başkan Zeki Kayda ve Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin arasında imzalanırken, Salihli Belediyesi’nde çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi Başkan Zeki Kayda ve Türk Yerel Hizmet Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen tarafından imzalandı.

İmzalanan sözleşmelerin tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Kayda, “Belediyemiz birimlerinde özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza, ekonomik sıkıntılardan korumak amacıyla maaşlarına ek sözleşme zammı yaptık. Buna göre, Belediyemiz şirketinde çalışan personelimiz önümüzdeki aydan itibaren en yüksek 7 bin 350 lira en düşük 6 bin 348 lira, Belediyemizde kadrolu işçi olarak çalışan personelimiz en yüksek 8 bin 815 lira, en düşük 7 bin 346 lira maaş alacak. Bunlara ek olarak, sorumluluk ücreti ve çocuk parası maaşlara ilave edilecektir. Belediyemizde memur ve sözleşmeli olarak çalışan personelimiz de 1.267 lira sosyal denge tazminatı alacak. Sizler için ne yapsak azdır. Hepimizin bu ülkeye, bu güzel şehre hizmeti var. Sizlere, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Alın teri akıtarak kazandığınız parayı güle güle harcayın. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Salihli Belediyesi çalışanlarını kapsayan maaş artışı ve sosyal denge tazminatı sözleşmelerinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ve Türk Yerel Hizmet Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen de, “İşçilerin ve memurların hakkını koruyan, emeklerinin karşılığını veren Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya sendika üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Serkan Sözer, Salihli Belediyesi Personel A. Ş. Yönetimi, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ve Türk Yerel Hizmet Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen katıldı.