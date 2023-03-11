Salihli’de ‘Hoş geldin bebek’ projesi yüzleri güldürüyor

Manisa’nın Salihli Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığı ‘Hoş geldin bebek’ projesi annelerin yüzlerini güldürüyor.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretlerini sürdürüyor. İlçede yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret eden Belediye Sosyal Yardım İşleri ekibi, bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik içerisinde biberon, bebek şampuanı, önlük, anne emzirme önlüğü, banyo seti, battaniye ve bebek bezi malzemelerinin bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantaları annelere hediye ederek yüzleri güldürüyor.

Öte yandan Belediye Sosyal Yardım İşleri ekibi, yürüme zorluğu çeken vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ederek ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Salihli’de birçok alanda sosyal belediyecilik uygulamalarına işlerlik kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni hayata geçirdikleri ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile çiçeği burnunda anne ve babalara destek olmak istediklerini söyledi. Sosyal projeler ile ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını vurgulayan Başkan Kayda, “Küçük ya da büyük demeden tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. İlçemizde doğan her bebek bizler için çok kıymetli. Güzel şehrimizde hayata merhaba diyen bebeklerimizi ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bebek setleri hediye ediyoruz. Mutlu aileler mutlu bireyler yetiştirirler. Biz de bu mutluluğa ortak oluyoruz. İyi günde, kötü günde vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.