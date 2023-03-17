Salihli’de Gümüşçayı semt pazar yeri dualarla hizmete girdi

Salihli Belediyesi tarafından tamamlanan Gümüşçayı semt pazar yeri, dualar eşliğinde esnafların ve vatandaşların hizmetine açıldı. Yeni pazar yerinde ilk defa tezgah açan esnaflar ile alışveriş yapan vatandaşlar, yapılan hizmetten dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın Kırveli, Güneş, Gümüş ve Sarıpınar mahallelerine söz verdiği Gümüşçayı semt pazar yeri, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek’in okuduğu dualar eşliğinde açıldı. Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni pazar yerinin esnaflara ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, pazarcı esnaflarının geçen hafta 106 tezgah için noter huzurunda kura çekerek yerleri belirlediğini söyledi.

Açılışa katılan Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, Kırveli Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Kanat, Güneş Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ergin, Gümüş Mahallesi Muhtarı Faruk Bayram, Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Öner Karabulut, Yörük Mahallesi Muhtarı Hamdi Aksoy ile Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı İdris Özer, pazar yerinde ilk defa tezgah açan esnaflara hayırlı işler diledi.