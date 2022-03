Salihli’de gençlere sosyal medya semineri

Manisa’nın Salihli ilçesinde müftülük tarafından, “Gençliğe Değer” projesi kapsamında Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik “Sosyal Medya Semineri” düzenledi.

İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere Sosyal Medya koordinatörleri Hüsne Yılmaz ve Aynur Yürük konuşmacı olarak katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlik hizmetleri hakkında bilgi veren Salihli Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş, Salihli Diyanet Gençlik Merkezinin gençler için var olduğunu ve gençlerle daha güzel olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın sunduğu imkanlara, sosyal medyadaki algı yönetimine ve bilgi güvenliğine dikkat çeken Hüsne Yılmaz “Bizler, sizden bir önceki nesil olarak sonradan bu mecra ile tanıştığımız için dijital göçmenleriz. Ama sizler bu mecranın içine doğdunuz ve siz dijital yerlilersiniz. Sosyal medyayı asla kullanmayın gibi klişe cümleler kurmak yerine bundan sonra onu nasıl daha doğru kullanmamız gerektiğine yönelmeliyiz. Bir mümin olarak mahremiyete her an ve her ortamda dikkat etmeli, günlük hayatta önem verdiğimiz ahlak kurallarına sosyal medyada da dikkat etmeliyiz.” diye konuştu.

Seminere Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Şahin Şen Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Çetin, gençlik koordinatörleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.