Salihli’de genç itfaiyeci Emre Çetin dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli 3. Bölge İtfaiye Amirliğinde görev yapan ve geçirdiği beyin kanaması sonucu 26 yaşında yaşama veda eden genç itfaiyeci Emre Çetin, adının verildiği itfaiye müfrezesinde dualarla anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla memleketi Salihli’de itfaiye personeli Emre Çetin’in adı, itfaiye müfrezesine verilmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden itfaiye personeli Emre Çetin için adının verildiği itfaiye müfrezesinde, annesi Aynur Çetin, babası Salim Çetin ve abisi Behlül Çetin tarafından lokma hayrı düzenlendi. Mesai arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı lokma hayrında, merhum Emre Çetin için dualar okundu.

Emre Çetin İtfaiye Müfrezesinde düzenlenen anma etkinliğine, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, Salihli 3. Bölge İtfaiye Amirliği personelleri, Çetin ailesi ve yakınları katıldı.