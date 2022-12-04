Salihli’de engelliler gününe özel mini müzik dinletisi

Salihli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinliğe imza attı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Salihli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Mustafa Şentürk yönetiminde, Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine mini bir dinleti sundu. Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekrem Aysu’nun da katıldığı etkinlikte, Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Orçun Semizler ve merkezde kalan sakinler, böyle anlamlı bir günde mini koroyu misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ve selamlarını iletti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu da yaptığı konuşmada, herkesin bir engelli adayı olduğuna, toplumda her bireyin engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde davranması gerektiğini belirterek, “Sadece bir günde değil, her zaman engelli vatandaşlarımızın farkındayız ve yanındayız” dedi.