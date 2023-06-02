Salihli’de el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE “HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI” ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ŞEHİT AHMET ÖZSOY HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KURSİYERLERİNİN EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLERİ VATANDAŞIN BEĞENİSİNE SUNULDU.
Manisa’nın Salihli ilçesinde “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri vatandaşın beğenisine sunuldu.
Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleştirilen sergide binden fazla eser yer aldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve protokol üyeleri sergiyi gezip, çalışmaları inceledi. Sergide emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kaymakam Sağlam, “Kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceledik ve her bir eserin üzerindeki zahmet ve özenli çalışmayı yakından gördük. Bu güzel serginin açılmasındaki katkılarından dolayı Halk Eğitim Merkezi çalışanlarımıza, usta öğreticilere ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Sergi açılışına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve eşi Semra Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Erdal Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.