Salihli’de, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliği toplantısı yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş birliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Salihli ilçe genelinde güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler görüşüldü. Kaymakam Sağlam, Salihli’nin Eğitim-Öğretimde son yıllarda parlayan bir yıldız haline geldiğini, eğitim açısından yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ile büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Sağlam, gerek okullarda gerekse okul çevrelerinde öğrencilerin aileleri, velileriyle görüşerek gerekli tedbirleri alarak öğrenci güvenliğini sağlamanın önemine ve her bir öğrencinin güvenliğinin devlet için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.