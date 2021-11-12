Salihli’de “Bi Hareketine Bakar Hayat” temalı emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında trafik denetimi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için ülke genelinde başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” ana temalı emniyet kemeri kampanyası Manisa’nın Salihli ilçesinde de gerçekleştirildi. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde gerçekleştirilen emniyet kemeri denetimine katılan Kaymakam Kamil Sağlam, trafik ekipleri ile birlikte araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini hatırlattı. Kaymakam Sağlam, trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azalttığını belirterek broşür dağıttı.

Gerçekleştirilen denetlemede açıklamada bulunan Kaymakam Sağlam şunları söyledi: “Bi Hareketine Bakar Hayat’ diye isimlendirdiğimiz ve bu hareketinde emniyet kemerini takma hareketi olarak belirttiğimiz bir projedir. Emniyet kemeri takılmasıyla yaralanmalı trafik kazlarında yaralanmaların yüzde 60 oranında azaldığı bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Gerek ülkemizde gerek se bölgemizde de emniyet kemeri kullanımında ciddi bir artış söz konusu. Bu tür projelerle emniyet kemeri kullanımının daha da arttırılmasını hedefliyoruz."

Trafik denetimine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Bölge Trafik Amiri Nedim Uslu ile jandarma ve emniyet personeli katıldı.