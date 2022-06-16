banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Salihli’de bağımlılık semineri gerçekleştirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda, madde bağımlılığı ile mücadele seferberliği çerçevesinde, ’Madde Bağımlılığı Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler’ konulu seminer gerçekleştirildi.

MANİSA 16.06.2022, 14:59
Salihli’de bağımlılık semineri gerçekleştirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda, madde bağımlılığı ile mücadele seferberliği çerçevesinde, ’Madde Bağımlılığı Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler’ konulu seminer gerçekleştirildi.

Etkinliğe, kurum personeli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinde görevli personelden Süleyman Öcal, Çetin Baş ile denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin bir kısmı katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinde Komiser Süleyman Öcal’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminer çalışmasında; bağımlık yapan maddelerin fiziksel, sosyal ve ruhsal etkileri üzerinde duruldu.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin özellikleri ve türlerinin paylaşıldığı seminerde, alkol ve maddeden korunma yolları da anlatılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yorumlar (0)
27°
açık