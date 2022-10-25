Salihli’de 554 milyonluk rekor bütçe

Salihli Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 148’lik artışla 554 milyon 589 bin TL olarak belirlendi.

Salihli Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında toplanarak 2023 yılı gelir-gider bütçesini görüştü. Salihli Belediyesi’nin 2023 bütçesi, 2022 yılına göre 331 milyon 487 bin lira artarak 554 milyon 589 bin lira oldu. Rekor bütçeye CHP çekimser kalırken, AK Parti, MHP ve İYİ Parti kabul oy verdi. Bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemizin 554 milyon 589 bin lira olarak belirlenen 2023 yılı bütçesi, Salihli’mize hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel şehrimize en iyi hizmetleri kazandırmak ve 5 yıllık Stratejik Planımızda belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmek için ekibim ve meclis üyelerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Belediyemizin 2023 yılı bütçesinin Salihli’mize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Kayda, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı baştan aşağı yenilediğimiz Kent Meydanımızda hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimi, Belediyemizin Cumartesi günü saat 19.23’te başlayacak olan Fener Alayı yürüyüşümüze davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 99. Yılı kutlu olsun” diye konuştu.

Bütçe toplantısında söz alan MHP Grup sözcüsü İsa Yıldırım, AK Parti Grup sözcüsü Mehmet Uyğun, CHP Grup sözcüsü Abdülkadir Yavuz Özdem ve İYİ Parti Grup sözcüsü Ulvi Murat Tunca, emeği geçenlere teşekkür ederek 2023 yılı bütçesinin Salihli’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.