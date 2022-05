Salihli’de 5 Eylül Atlı Spor Kulübü kuruldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde binicilik sporunu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla İbrahim Özenkan öncülüğünde 5 Eylül Atlı Spor Kulübü kuruldu.

Yılmaz Mahallesi’ndeki 25 dönüm alanda kurulan 5 Eylül Atlı Spor Kulübü, oluşturduğu fiziki yapıyla adeta kentin yaşam alanı haline getirdi. Salihli’nin yeni yaşam ve spor alanı olarak faaliyete başlayan kulüpte, çocuk oyun alanı, kafeterya ve atlara özel pansiyon yer alıyor. Kafeterya da sıcak ve soğuk içecek çeşitlerinin yanı sıra kahvaltı çeşitleri ve aperatif türü ürün çeşitleri ile hizmet veriliyor.

cin bu sporu yapmasına olanak sağlamak istediklerini belirten İbrahim Özenkan, tesiste alanında uzman at bakıcılarının görev yaptığını söyledi. Tesiste 20 at sahibi üyenin yer aldığını vurgulayan Özenkan “Atı olup bakacak yeri olmayanlar için tesisimizde 40 at kapasiteli pansiyon yer almaktadır. Biz burada atların bakımının yanı sıra her türlü beslenmesini olanak sağlıyoruz. Atı olanlar, atlarını pansiyonda bırakıp, boş zamanlarında buraya gelip atlarını binmektedir. Atı olmayan vatandaşlarımız ise külümüze ait atlara binmektedir” dedi.

Vatandaşların atlara karşı özel bir ilgisinin yer aldığını anlatan Özenkan, tesise gelenlerin atlarla bol bol hatıra fotoğrafı çekildiğini söyledi. Tesis ve kulüp hakkında bilgiler veren Özenkan “Kulüp olarak fayton turları, özel çocuklara atla terapi, özel gün organizasyonları ile hizmet veriyoruz. Çocuklar, çocuk oyun alanlarında hoşça vakit geçirirken, ailelerde kafeterya da sıcak ve soğuk içecek çeşitlerini yudumluyorlar. Tüm halkımızı Salihli’nin yeni yaşam alanı olan 5 Eylül Atlı Spor Kulübümüze davet ediyorum” diye konuştu.