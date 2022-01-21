Salihli’de 45 yıllık başkan koltuğu bırakıyor

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kunduracı, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 45 yıllık başkanı Celil Şenal, başkanlığı bırakacağını ve kongrede görevi Ümit Türkgeldi’ye devredeceğini açıkladı.

Salihli Kunduracı, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimli olağan genel kurulunu 24 Şubat Perşembe günü Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda gerçekleştirecek. Kongrede 45 yıllık başkan Celil Şenal görevi, 15 yıldır oda yönetiminde yer alan Ümit Türkgeldi’ye teslim edecek.

Oda başkanlığı görevini 45 yıl önce devraldığını belirten Şenal, şubat ayında yapılacak olan kongrede aday olmayacağını, görevini ise gençlere bırakma vaktinin geldiğini söyledi. Onurlu görevi 45 yıl sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Şenal, bugüne kadar kendisine destek veren oda üyelerine teşekkür ederek, görev süresi boyunca oda üyelerinin her türlü sorunlarını çözmek için çalıştığını dile getirdi.