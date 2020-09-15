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Salihli’de 400 yataklı hastane için bağlantı yolu projesi hazır

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KAYMAKAM MEHMET KAMİL SAĞLAM, BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ KAYDA VE KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRÜ ARİF ÇOBANOĞLU, BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMINDA BİR ARAYA GELEREK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) SALİHLİ BEŞ EYLÜL YERLEŞKESİNİN İZMİR-ANKARA KARAYOLU BAĞLANTISININ SAĞLANACAĞI ALTERNATİF YOLLAR ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

MANİSA 15.09.2020, 17:53
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Salihli’de 400 yataklı hastane için bağlantı yolu projesi hazır

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Karayolları 2. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Belediye Başkanlık makamında bir araya gelerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Beş Eylül Yerleşkesinin İzmir-Ankara karayolu bağlantısının sağlanacağı alternatif yollar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Etüt Proje Baş Mühendisi Mehmet Ceylan’ında yer aldığı toplantıda Bölge Müdürü Çobanoğlu, Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içinde yapılacak olan 400 yataklı yeni devlet hastanesi ile üniversitenin İzmir-Ankara karayoluna bağlantısının sağlanacağı alternatif yollarla ilgili hazırladıkları projeler hakkında Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda’ya bilgiler verdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in Salihli ziyaret programında konuyu dile getirdiğini ifade eden Başkan Zeki Kayda, Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içerisinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulunun bağlantısının sağlandığı yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve yolun daha güvenli bir hale gelmesi için hazırladıkları projeyi Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile paylaştıklarını söyledi. Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içinde yapılması planlanan 400 yataklı yeni devlet hastanesi ile birlikte bağlantı yolunun çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Kayda, “Kaymakamımız Mehmet Kamil Sağlam ve Karayolları 2. Bölge Müdürümüz Arif Çobanoğlu ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Beş Eylül Yerleşkesinin İzmir-Ankara karayolu bağlantısının sağlanacağı alternatif yollar üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içinde yapılacak olan 400 yataklı yeni devlet hastanesi ve Salihli Meslek Yüksek Okuluna güvenli bir şekilde ulaşımın sağlanması amacıyla Karayolları 2. Bölge Müdürlüğümüz ile Belediyemiz işbirliğinde hazırladığımız ortak projeleri değerlendirdik. Bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak bağlantı yolunun bir an önce yapılarak ulaşımın daha güvenli bir hale gelmesi noktasında çalışmalara başladık. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşması için desteklerinden dolayı başta Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz’e, Kaymakamımıza ve Karayolları 2. Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakamı Sağlam ise Salihli Meslek Yüksekokulu’nun bağlantısının sağlandığı yolun güvenli hale getirilmesi noktasında biran önce çözüme kavuşması gerektiğini belirtti.

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