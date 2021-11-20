Salihli’de 40-69 yaş arası kadınlara ücretsiz mamografi çekimi

Manisa’nın Salihli ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanserine karşı potansiyel risk altında olan 40-69 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz mamografi çekimi başlatıldı.

Erken teşhis ile tedavisi mümkün olan meme kanseriyle mücadele için çalışma başlatan Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü, meme kanseri riski taşıyan 40-69 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz mamografi çekimi hizmeti sunuyor. Kanserin erken evrede teşhisinin sağlanması amacıyla yapılan tarama çalışması Salihli eski SSK’da başladı. Hastalığın teşhisinde büyük önem taşıyan kadınlar önce eski SSK’da kayıt yaptırıp, daha sonra Verem Savaş Dispanserinde mamografi çekimlerini ücretsiz yaptırabilecek.

Kadınlara düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalarını ve 40 yaş üstü kadınların iki yılda bir kez mamografi çektirmelerini öneren Salihli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, “Meme kanserinin tedavisinde büyük önem taşıyan erken teşhisin sağlanması için risk grubundaki 40-69 yaş aralığında kadınlarımız, ücretsiz mamografi çekimi yaptırarak kanserle mücadelede bir adım öne geçtiler” dedi.

Dr. Sezgin, mamografi çekimlerinin kanserle mücadelede büyük önem taşıdığını ve ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.