Salihli’de 4 ayrı kazada 7 kişi yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları, Sart, Durasıllı ve Mersinli Mahallelerinde meydana gelen 4 ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Poyrazdamları Mahallesi’nde meydana geldi. T.G.(36) idaresindeki 45 AAY 297 plakalı otomobil ile M.D.(38) yönetimindeki 45 RA 6350 plakalı motosiklet Poyrazdamları Mahalle içerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan İ.Y.(54) yaralandı.

İkinci kaza ise E96 Karayolu Sart Işıklı Kavşak mevkiinde meydana geldi. Ö.Y.(51) sevk ve idaresindeki 35 AD 9586 plakalı kamyonet, İzmir istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan M.E.(41) idaresindeki 35 ADL 523 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Motosikletler çarpıştı

Salihli’de üçüncü kaza Durasıllı Mahallesi’nde meydana gelirken, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, F.K.’nin(36) kullandığı 45 ZB 8124 plakalı motosiklet ile 10 yaşındaki çocuk sürücü H.K.’nın kullandığı 45 SC 0579 plakalı motosiklet mahalle içerisinde çarpıştı. Kazada her 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Dördüncü ve son kaza ise Ankara-İzmir E96 Karayolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli istikametinden, Kula istimatine gitmekte olan F.C.(65) idaresindeki 05 ACF 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki C.C.(65) yaralandı.

Salihli’de meydana gelen 4 kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.