Salihli’de 3 ay önce yanan alana 5 bin fidan dikildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde 84 milyon için 3’er fidan teması ile gerçekleştirilen Fidan dikim etkinliği Cephanelik Bölgesinde bulunan ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ kampanyası Salihli’de 3 ay önce yanan Cephanelik Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte 5 bin fidan toprakla buluşturulup, daha sonra can suyu verildi.

Törende konuşan Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde ’84 milyon için 3’er fidan 252 milyon’ etkinliği kapsamında yaz aylarında yanan alana 5 bin fidan diktiklerini söyledi. Aydın “Geleceğimizin güzel olması için ağaç dikiyoruz. Daha güzel bir gelecek için hepimiz ağaç dikelim” dedi. Etkinliğe katılan protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları tek tek toprakla buluşturup, can suyu verdi.

Fidan dikim etkinliği törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.