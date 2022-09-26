Salihli’de 100. Yıl Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen Salihli Belediye Başkanlığı 100. Yıl Kurtuluş Kupası’nda ödüller sahiplerini buldu. Ulusal, bölgesel ve veteran ligde mücadele ederek dereceye giren atıcılar, altın ve kupa ile ödüllendirildi.

Salihli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin yedinci, Ege Bölgesi’nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen 100. Yıl Kurtuluş Kupasında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 110 atıcı, ulusal, bölgesel ve veteran kategorilerinde dereceye girmek için gün boyu kıyasıya mücadele etti.

100. Yıl Kurtuluş Kupası’nda mücadele eden tüm atıcılara katılımlarından dolayı teşekkür eden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız atış poligonumuzda ulusal ve bölgesel turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl, güzel şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını düzenlediğimiz ekinliklerle coşkuyla kutluyoruz. Belediye Başkanlığı 100. Yıl Kurtuluş Kupası’nda mücadele eden tüm atıcılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, ödül kazanan atıcılarımıza da kutluyorum” dedi.

Salihli Belediye Başkanlığı 100. Yıl Kurtuluş Kupası ulusal liginde milli atıcı Alp Kızılsu birinci, Süleyman Güleç ikinci ve Hasan Çapar üçüncü, bölgesel ligde 1.İbrahim Girgin, 2. Hüseyin Zorlu, 3.Ali Çıkıkçı’ya Veteran ligde 1.Yaşar Tutak,2.Hikmet Altınel, 3. Tahir Aslan oldu. Turnuvada dereceye giren atıcıların madalya ve kupalarını Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer ile İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran takdim etti.