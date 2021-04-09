Salihli Ziraat Odası’ndan drone eğitimi

Manisa’nın Salihli ilçesi Ziraat Odası tarafından tarımın geliştirilmesi ve modern teknolojilerin sahada daha çok kullanılması amacıyla insansız hava aracı eğitimi verildi.

Gelişen tarım teknolojilerinin tanıtımı ve eğitimi verilmesi vizyonuyla hareket eden Manisa’nın Salihli ilçesi Ziraat Odası, Salihli Kaymakamlığı AB Proje Ofisi desteğiyle hazırladığı, Zafer Kalkınma Ajansına sunduğu ve desteklenmeye hak kazanan Tarımsal İlaçlamada Modern Teknolojiler isimli Teknik Destek Eğitimi başladı. Eğitime katılanlar Salihli Ziraat Odası Konferans Salonu’nda eğitimden geçerken, uygulamalı drone eğitimini ise Ramiz Turan Stadı’nda gerçekleştirdi. 30 kursiyerin eğitim aldığı kursta katılımcılar İnsansız Hava Aracı kullanımı öğrenmenin yanı sıra tarımsal alanda dronla ilaçlama yöntemlerini de öğrenecekler.

Eğitime çiftçilerin yanı sıra, Salihli Emniyet Müdürlüğü personeli, Salihli Belediyesi personeli, Türk Kızılayı Salihli Şubesi gönüllüleri, Zirai İlaç Bayileri çalışanları ve tarım firmaları çalışanları katıldı. Eğitime katılanlar katılım sertifikası alırken, yapılacak sınav sonrası başarılı olan kursiyerlere İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikası almaya hak kazanacağı belirtildi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç “Salihli Kaymakamlığı AB Proje Ofisi Sorumlusu Yavuz Erdem tarafından hazırlanan ve kurumumuz Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına adına başvurusu gerçekleştirilen Tarımsal İlaçlamada Modern Teknolojiler isimli proje uygulamaları ile özellikle tarımsal faaliyetlerini sürdüren ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden üyelerimizin üretim faaliyetlerinde modern teknolojileri kullanmalarının yolu bu eğitim ile açıldı” dedi.

Yalvaç, yeni eğitimlerle Ziraat Odası üyelerinin farklı alanlardaki ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.