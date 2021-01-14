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Salihli zabıtasından kasap denetimi
Salihli Belediyesi, ilçe genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yeni tip koronavirüs salgınına karşı halk sağlığını korumak amacıyla işletmelere yönelik gıda denetimlerine devam ediyor.
MANİSA 14.01.2021, 17:46
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Salihli Belediyesi, ilçe genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yeni tip koronavirüs salgınına karşı halk sağlığını korumak amacıyla işletmelere yönelik gıda denetimlerine devam ediyor.
Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda rutin kontrollerini sürdüren Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren kasapları denetledi. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında yapılan denetimler kapsamında Zabıta ekipleri, genel temizlik, ruhsat, satışa sunulan et ve et ürünlerinin gıda yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etti.Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı şartlarda üretilmiş gıdalar tüketmeleri amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceğini belirtti.
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