Salihli Yılmaz Köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğiyle Yılmaz Mahallesi’ndeki Gediz Nehri üzerinde yapımı devam Yılmaz Köprüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile birlikte Yılmaz Mahallesi’nde yapımı devam eden köprü çalışmalarını inceledi. İncelemeye MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Musa Şentürk, milletvekili aday adayları ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

“Hedef en kısa sürede hizmete açmak”

Yılmaz Mahallesi’nde 4 ayak üzerine inşa edilecek köprünün her bir ayağına 8 adet olmak üzere toplam 32 fore kazık temeli atıldığını belirten Başkan Ergün, “Köprümüz, 80 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde, gidiş-geliş şekilde yapılıyor. Aynı şekilde Poyrazdamları Mahallemize de 11 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde güzel bir köprü kazandıracağız. Orada da çalışmalar devam ediyor. Toplam maliyeti 12 milyon 880 bin TL olan bu çalışmalarımız, sözlerimin başında da belirttiğim gibi Salihli Belediyemizle ortak şekilde karşılanıyor. Her iki mahallemizdeki mevcut köprüler artık kullanım ömrünü tamamlamıştı. Hem mahallemiz hem de bu güzergahı kullanan vatandaşlarımız için önemli bir çalışmayı Salihli Belediyemizle birlikte hayata geçiriyoruz. Hedefimiz en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, yeni köprülerimizi hizmete açmak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.