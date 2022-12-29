Salihli yeni yıla ışıl ışıl giriyor

Salihli Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan park ve meydanları modern aydınlatmalarla ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalarla, Kızılelma, Kent Meydanı, Türk Ocakları Meydanı, Kurşunlu Üretim Serası ve Ağaç Fidanlığı, Devlet Hastanesi çevresi ile şehrin değişik noktaları led ve meteor aydınlatmalarla süslenerek rengarenk ışıklarla donatıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmaları sonrasında şehir merkezindeki meydanlar, havaların kararmasıyla birlikte renkli ve ışıltılı bir görünüme büründü.