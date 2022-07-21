Salihli Voleybol Lisesine öğrenci göndermeye devam ediyor

Geçtiğimiz yıllarda 10 öğrencisini Türkiye’nin ilk tematik Spor Lisesi olan Ankara Voleybol Spor Lisesine gönderen Salihli Kudret Demir Ortaokulu, bu yılda 1 öğrencisini göndermenin onurunu yaşıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesi yetenek sınavı Ankara TVF Spor Lisesinde yapıldı. 45 kız, 45 erkek öğrencinin alınacağı sınava, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 560 aday başvurdu. Sınavda büyük başarı gösteren Kudret Demir Ortaokulu öğrencisi Ecrin Üçtaş, parkur rekoru kırarak Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı.

Ankara TVF Spor Lisesi sınavında parkur rekoru kırarak kazanan Ecrin Üçtaş, bu başarıda kendisine hep destek olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Okul Müdürü Fatih Akın, Müdür Yardımcısı Ertuğ Gözaydın, Beden Eğitimi öğretmenleri Cenk Diril, Aytaç Akyıldız, Ezgi Ünkaya, Tacettin Arslan ve Duygu Topçu ile en büyük destekçisi olan ailesine teşekkür etti.