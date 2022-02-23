Salihli terzilerde yeni başkan İlkay Saygın oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda yeni başkan İlkay Saygın oldu.

350 üyesi bulunan Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunu Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda, başkanlık için mevcut başkan Şerif Ali Girgin ile İlkay Saygın yarıştı. Kongrede kullanılan oylardan 162’sini alan İlkay Saygın, Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni başkanı seçildi. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Şerif Ali Girgin ise 146 oy aldı.

Kongrede seçimi kazanıp Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni başkanı seçilen İlkay Saygın “Devraldığımız odamızın bayrağını daha üst noktalara taşımak ve üyelerimizin sorunlarını çözümü noktasında gece gündüz demeden çalışacağız. Üyelerimiz bize bu yetkiyi verdi. Onları asla mahçup etmeyeceğiz” dedi.

İlkay Saygın Başkanlığı’ndaki Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yönetim kurulu Metin Akar, Ahmet Dere, Sabrettin Öz, Selman Uysal, Adil Ökdemir ve Özcan Kurt’tan oluşurken, denetim kurulu ise Melike Özyaman, Sami Cingöz ve Şafak Acar’dan oluştu.