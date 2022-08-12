Salihli protokolü Cemevi’ndeki aşure hayrında buluştu

Manisa’nın Salihli ilçe protokolü Alevi Kültür Dernekleri Salihli Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen aşure etkinliğinde bir araya geldi.

Alevi Kültür Dernekleri Salihli Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen aşure etkinliği geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kurtuluş Mahallesi’ndeki Cemevi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve A. Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

"Muharrem Ayı insanları birbirine yaklaştıran bir aydır” diyen Kaymakam Sağlam "Bugün burada aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Muharrem ayı münasebetiyle yapılan aşure hayrı kabul ve hayırlara vesile olsun. İkramda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.