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Salihli polisinden uyuşturucuya geçit yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 32 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

MANİSA 09.09.2021, 17:08
Salihli polisinden uyuşturucuya geçit yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 32 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, “Uyuşturucu Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik” yaptıkları çalışmalar kapsamında Gaziler Mahallesi’nde H.V.(40) ve F.Ş.(24) isimli şahıslardan fişek halinde 1.63 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, H.V.’nin ikametinde yapılan aramada ise 15 fişek halinde 22.35 gram, şeffaf poşet içerisinde ise 8.12 gram sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu çoğaltmada kullanılan 64 gram Mercan köşkü bitkisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.V. ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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