Salihli Ovası’nda ihracatlık üzümde hasat başladı

Dünyaca ünlü üzümlerin yetiştiği Manisa’nın Salihli Ovası’nda ’Superior Seedless’ cinsi ihracat üzümünde hasat başladı. Üzümde ilk hasadı ise ilçe protokolü yaptı.

Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden düşük şeker oranı ile şeker hastalarının gözdesi çekirdeksiz ’Superior Seedless’ üzümünde hasat Salihli’de, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy’a bağda gerçekleştirildi. Eline makas alan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, üzüm hasadı yaptı.

Salihli Ovası’nın ilk yaş üzüm hasadına katılan Başkan Kayda, alın teriyle emeğiyle üreten tüm çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Manisa’nın üzümün başkenti olduğunu belirten Kaymakam Sağlam ise yarın itibariyle ihracatına başlanacak üzümde önemli bir ihracat rakamının yakalanmasının hedeflendiğini söyledi. Tüm üreticilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Kaymakam Sağlam “Ümidimiz, çiftçimizin yüzü gülsün, bereketli bol kazançlı bir yıl olsun” dedi.

Hasada Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ve çiftçiler katıldı.