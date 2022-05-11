Salihli OSB’ye bir yatırım daha

Yatırımcıların gözdesi haline gelen Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde dev bir firma için daha yer tahsisi yapıldı.

Gelişmiş altyapısı, rekor kıran ihracat rakamları ile Manisa’nın en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ne ilgi artarak devam ediyor. Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği, süt ve süt ürünleri imalatı yapacak olan firmaya 5 bin 637 metrekare sanayi parseli tahsis edildi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, OSB Bölge Müdürü Çağrı Duygu, firma yetkilileri Muhammet Fatih Sumeli ve Muhammet Ahmet Şanlı’nın katılımıyla arsa tahsis sözleşmesine imzalar atıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, yatırımcıların gözdesi olan Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ne firmaların gösterdiği ilginin artarak devam edeceğine inandıklarını söyledi.