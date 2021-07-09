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Salihli OSB’den sıfır atık hamlesi

Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

MANİSA 09.07.2021, 19:09
Salihli OSB’den sıfır atık hamlesi
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Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" çalışmaları kapsamında başlattığı “Sıfır Atık”’ projesine Salihli OSB de dahil oldu. Proje amacının, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atık oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması olduğu bildirildi. Bölge müdürlüğünün çevre birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 3.Sınıf Atık Getirme Merkezinin yapımı ve Mobil Atık Getirme Merkezinin OSB bulvarına kurulumu tamamlandı. Ayrıca OSB’nin cadde ve sokaklarında bulunan ortak alanlara kağıt/karton, cam, metal ve plastik atıkların ayrı bölümler halinde depolanacağı mavi konteynerlerin de dağıtımına başlanıldığı bilgisi verildi.

Sıfır atık projesinde titizlikle ve hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, “Sanayi bölgemizdeki firmalarımızın hem sayıları hem de üretim kapasiteleri sürekli artmakta. Bu doğrultuda geri dönüşüm çalışmalarımızı daha sistemli ve planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sıfır atık projemizin yanında ağaçlandırma faaliyetlerimizle de çevre dostu çalışmalara imza atıyoruz’’ dedi.
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