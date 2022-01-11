Salihli OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi bürosu açıldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Mesleki Eğitim Merkezi bürosu açıldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde sanayi sektöründe meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümünü sağlamak, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, Salihli OSB idari binasında OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açıklamada, eğitim ve sanayi arasında köprü olacak olan irtibat bürosunun eğitim ve sanayiciye hayırlı olması temenni edildi.

Açılış törenine Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhittin Bilget ve OSB Yönetim Kurulu üyesi Yunus Er, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Koyuncu, Salihli Borsa İstanbul Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Hakan Esmerkaş ve İrtibat Bürosu Görevli Öğretmeni Ali Rıza Kan katıldı.