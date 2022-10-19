Salihli OSB müteşebbis heyeti Vali Karadeniz başkanlığında toplandı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2022 yılının üçüncü toplantısını, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Salihli OSB’ye kazandırılan İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ile Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesinin 1, 2 ve 3. Etapları ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda, OSB’de faaliyet gösteren firmalarda çalışan personelin ihtiyacına yönelik Toplu Konut Projesinin geliştirilmesi ve bu konuyla ilgili olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca, 3. Etap Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları da ele alınarak mali ve idari konular görüşüldü.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz başkanlığında OSB Müteşebbis Heyeti Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımızda aldığımız kararların, Salihli’mize ve Salihli OSB’mize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.