Salihli minibüsçülerde yeni başkan İslam Korkusuz oldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin olağan kongresinde yeni başkan İslam Korkusuz oldu.

S.S 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, olağan genel kurulunu Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Mustafa Baykal’ın yaptığı kongrede başkanlık için İslam Korkusuz ve Halil İbrahim Gök yarıştı. Kullanılan oyların 20’sini alan İslam Korkusuz kooperatifin yeni başkanı seçildi. Kongrede diğer aday Gök ise 13 oy aldı.

Devraldıkları kooperatif bayrağını daha üst noktalara taşımak için mücadele edeceklerini belirten yeni başkan Korkusuz, Salihli halkına şehir içi ulaşımda en kaliteli hizmeti sunacaklarını söyledi.

İslam Korkusuz Başkanlığı’ndaki Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu Alim Teker ve Mustafa Turgut’tan oluşurken, denetim kurulu ise Ali Kılıç ve Hasan Demir’den oluştu.

Mustafa Baykal’a teşekkür plaketi

24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde 4 dönem başkanlık yapan Mustafa Baykal kongrede aday olmadı. Baykal’a kooperatife ve üyelere verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.