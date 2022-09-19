Salihli Manavlar ve Pazarcılarda yılın ahisi belirlendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde yılın genç girişimcisi, yılın kadın ahisi, yılın ahisine belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası’nda yılın genç girişimcisi, yılın kadın ahisi, yılın ahisine teşekkür belgeleri düzenlenen törenle verildi. Oda hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Oda Başkanı İdris Özer, ahilik kültürünün Türk toplumunun örf, adet ve töresi açısından kıyamete kadar yaşatılması gereken önemli bir değer olduğunu söyledi. Özer “Birlik beraberlik dostluk ve kardeşlik duygularını ifade eden Ahilik Haftasını, kısacası esnafımızın bayramını üyelerinize teşekkür belgelerini teslim ederek kutladık. Tüm esnaflarımıza işlerinde ve meslek hayatlarında bir ömür başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından yılın genç girişimcisi Zerda Başkapı, yılın kadın ahisi Semiha Bozkaya ve yılın ahisi Mehmet Şahin’e teşekkür belgeleri oda başkanı Özer tarafından verildi.