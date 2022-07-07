Salihli Kurban Bayramına hazır

Salihli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bayram hazırlıklarını tamamladı. Salihli’de Kurban Bayramı öncesinde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından bu yıl kurban satış yeri olarak sadece Salihli Belediyesi Hayvan Pazarı belirlenirken kurban kesim yerleri ise Çarşamba Pazaryeri, Cumartesi Pazaryeri ve Pazar Pazaryeri ile Büyükşehir Belediyesi Salihli Mezbahası olarak açıklandı. Belediye ekipleri, komisyonun belirlediği kurban kesim yerlerinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için temizlik çalışmaları yaparak bayrama hazır hale getirdi.

Salihli Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için görev yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kurban Bayramına sayılı günler kala halkımızın huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla belediye olarak tüm önlemleri aldık. Bayram süresince, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Belediyemiz Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz görev başında olacaklar” dedi.