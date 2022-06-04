Salihli Kent Müzesine ziyaretçi akını

Salihli Belediyesi Kent Müzesi, pandemi kısıtlamalarının kalkmasından sonra ilçede bulunan okullar, çevre il ve ilçelerden gelen konuklar tarafından ziyaret edilerek büyük beğeni topluyor. Müzeler Haftası dolayısıyla 4 bin 210 kişi Kent Müzesi’ni ziyaret etti.

Özellikle kültür ve tarih meraklılarının yoğun ilgisini çeken Salihli Belediyesi Kent Müzesi, okullar, çevre il ve ilçelerden gelen konuklar tarafından ziyaret edilerek büyük beğeni topluyor. Tarihi yapısı ile kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan Kent Müzesi, otantik atmosferiyle ziyaretçilerini geçmişten günümüze zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Kent Müzesinin ilçenin kültürel tanıtımına büyük bir katkı sağladığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Geçmişin günümüze taşındığı Kent Müzesinde, geçmiş yıllara ait eşyalar ile kıyafetler ve o dönemi yansıtan birçok obje sergileniyor. Müzemiz, özellikle gençlerimizin ilçemizde yaşanan tarihi ve kültürel değişiklikleri tanımasına fırsat veriyor. Geçmişten gelen izlerin günümüze taşındığı Kent Müzemize herkesi davet ediyorum” dedi.

Kent Müzesi, son olarak Salihli’nin kurtuluşunun 100. yılı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yılı ve Müzeler Haftası dolayısıyla Salihli Belediyesi ve Salihli Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde “Hayat Pazende” defilesine ev sahipliği yapmıştı. Tarihi dokusu ile Kent Müzesinin bahçesinde gerçekleşen defilede, 51 adet birbirinden şık kombin, süsleme pul, boncuk işleme, firkete oyaları ve el yapımı çiçeklerle izleyenlere sunulmuş ve büyük ilgi görmüştü.