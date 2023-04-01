Salihli Kaymakamı Sağlam, iftarını depremzede aile ile yaptı

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve eşi Semra Sağlam, Malatya’dan gelen depremzede aile ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, eşi Semra Sağlam ve beraberinde Sosyal Hizmetler Müdürü Alim Yavuz ile birlikte 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesinden Salihli’ye gelen depremzede aileyi ziyaret edip, aile ile birlikte iftar yaptı. Yaşadıkları depremden dolayı evlerini kaybeden ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Sağlam, ‘Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın’ temennisinde bulundu. Aile ile sohbet eden Kaymakam Sağlam, aileye kendilerini misafir ettikleri için teşekkür etti.

“Yardım eli hiç inmedi”

Depremzede aile ise, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve eşi Semra Sağlam ile Sosyal Hizmetler Müdürü Alim Yavuz’u iftar sofralarında misafir etmekten mutlu olduklarını belirtirken, Kaymakam Sağlam nezdinde Salihli halkının depremin ilk gününden bu tarafa hem afet bölgesine, hem ilçede bulunan depremzedelere yardım elini uzattığını ifade ederek, bu desteklerinden dolayı Kaymakam Sağlam başta olmak üzere tüm Salihli halkına teşekkürlerini iletti.