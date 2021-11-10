Salihli jandarmadan sıkı denetim

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sart ve Çaltılı Mahallelerinde bulunan işyerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Çok sayıda ekibin katıldığı denetimlerde ruhsata aykırı faaliyet gösteren eğlence mekanlarına ve kapalı mekanlarda sigara yasağına uymadığı belirlenen işletmelere ceza kesildi. Eş zamanlı olarak Salihli ilçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise 85 araç kontrol edilirken 7 araç sürücüsüne toplam 11 bin 256 lira para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edilirken 3 sürücüye ise alkollü araç kullandığı için işlem yapıldı.