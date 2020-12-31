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Salihli jandarmadan pazaryerlerine sıkı denetim
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor.
MANİSA 31.12.2020, 12:48
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Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Sart, Adala, Poyrazdamları ve Durasıllı Mahallelerinde kurulan pazar yerlerinde Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik Timlerinin katılımıyla denetim ve kontroller yapıldı. Jandarma ekipleri denetimlerde özellikle korona virüs salgınına yönelik tedbirlere uyulup uyulmadığı ve sosyal mesafe ile maske kullanımı kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca pazarda tezgah açan esnafların HES kodu sorgulaması yapıldı.İlçe Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için bu tür uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.
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