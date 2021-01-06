Salihli jandarmadan çevrimiçi trafik eğitimi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) programı aracılığıyla Çavlu İlköğretim Okulu öğrencilerine çevrimiçi trafik eğitimi verildi.

Salihli’de jandarma ekipleri tarafından pandemi nedeniyle verilemeyen trafik eğitimleri çevrimiçi internet üzerinden verilmeye başlandı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik tarafından çevrimiçi olarak Çavlu İlköğretim Okulu’nda 5 öğretmen ve 55 öğrenciye trafik eğitim semineri verildi. EBA üzerinden zoom bağlantısıyla video konferans şeklinde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, güvenli oyun alanları, emniyet kemeri kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk konularında bilgiler verildi. Eğitim soru cevap bölümü ile son buldu.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, jandarmanın öğrencilere yönelik çevrimiçi trafik eğitimlerinin devam edeceğini belirtti.