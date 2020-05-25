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Salihli jandarmadan bayram ziyareti

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA ŞEHİT AİLELERİNİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK BAYRAMLARINI TEBRİK ETTİ.

Salihli jandarmadan bayram ziyareti

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA ŞEHİT AİLELERİNİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK BAYRAMLARINI TEBRİK ETTİ.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:16
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Salihli jandarmadan bayram ziyareti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Salihli’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramlarını evinde geçiren şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret eden jandarma ekipleri bayramlarını kutladı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’in de yer aldığı ziyarette şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşların bayramları kutlanırken, ailelere çeşitli hediyeler verildi.

Şehit Aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlar bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alşen ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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