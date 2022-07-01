Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü set vermeden şampiyon oldu

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Salihli İlçe Milli Eğitim, oynadığı 9 maçı da set vermeden kazanıp şampiyon oldu.

Valilik Kupası Kurumlar arası voleybol turnuvasına Manisa genelinde 15 takım katıldı. Turnuva da Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Yunusemre Belediyesi, Polinas Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, T Tipi Cezaevi, Hacırahmanlı Ortaokulu ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü maçlarını set vermeden kazanan Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yarı final maçında da İl Emniyet Müdürlüğünü yenerek adını finale yazdırdı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında rakibi İl Telekom Müdürlüğü ile karşılaşan Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, salondan 2-0’lık galibiyetle ayrılıp, turnuvanın şampiyonu oldu. Oynadığı 9 maçı da set vermeden kazanan Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, şampiyonluk kupasını ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen’in elinden aldı.

Turnuvada Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon olurken, 2. İl Telekom Müdürlüğü, 3. İl Emniyet Müdürlüğü oldu.